Продажи подержанных грузовиков в России снизились на пять процентов

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Продажи подержанных грузовиков в России за первое полугодие 2025 года составили 98 тысяч машин, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило аналитическое агентство «Автостат».
Отмечается, что почти четверть рынка грузовиков с пробегом приходится на отечественную марку «Камаз», результат которого в первом полугодии составил 24,2 тысячи единиц. Далее следует российский ГАЗ (8,5 тысячи штук), а замыкает первую тройку белорусский МАЗ (6,1 тысячи штук). Кроме них, в топ-5 брендов попали шведский Volvo и немецкий MAN (5,5 тысячи и 4,5 тысячи штук соответственно).
Кроме того, в модельном рейтинге рынка б/у грузовых автомобилей лидирует «Камаз 65115», который за полгода разошелся тиражом в 3,9 тысячи экземпляров. На втором месте находится Volvo FH (3,8 тысячи штук), за которым расположился «Камаз 43118» (2,6 тысячи штук). Замыкают топ-5 среди моделей Mercedes-Benz Actros (2,4 тысячи штук) и «Камаз 6520» (2,3 тысячи штук).