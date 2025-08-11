Съемку беспилотных атак и их последствий запретили в Ростовской области

В Ростовской области запретили фото- и видеосъемку воздушных атак, а также публикацию подобной информации в Интернете. Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Новые требования уже вступили в силу. Судя по документу, в регионе нельзя снимать и распространять кадры, на которых запечатлены моменты ракетных и беспилотных атак, а также последствия таких происшествий.
Под запрет также попали съемка работы сил ПВО и радиоэлектронной борьбы, фиксация мест дислокации военных подразделений.
Запрещено публиковать данные, раскрывающие тип вооружения, координаты падения, места атаки, траекторию полета или характер повреждений.
По данным властей, новые меры направлены «на предотвращение утечки информации, представляющей оперативный интерес, защиту жизни и здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности жителей региона».
Нарушителям грозят штрафы: от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 20 до 40 тысяч рублей для должностных и от 200 до 400 тысяч рублей для юридических лиц.
Исключение сделано для официальных государственных структур и СМИ, которые могут публиковать такие материалы со ссылкой на авторизованные источники. Частные лица и организации обязаны соблюдать новые правила.
Добавим, запрет не распространяется на органы, которые входят в единую систему публичной власти и являются официальными источниками информации. Также он не касается тех, кто публикует информацию со ссылкой на официальные источники.
