Мизулина высказалась о единой школьной форме

ПЕРМЬ, 11 авг — РИА Новости. Мнение молодежи стоит учитывать при обсуждении школьной формы, о том, как она должна выглядеть, а самым значимым моментом является стоимость этой одежды, считает глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
Во время встречи со школьниками и студентами в Перми Мизулина рассказала, что, по ее данным, фото стандарта школьной формы, которое недавно широко обсуждалось в СМИ и соцсетях, это образцы комплектов одежды из Тверской области. Их бесплатно выдавали многодетным семьям примерно в 2021—2022 годах.
«Те страшные картинки, которые появились, это немного дезинформация. Честно говоря, вот этот женский бордовый камзол очень напугал. Я бы в таком не пошла в свои 14 лет. Меня бы пинком никто из дома не выгнал. Нужно учитывать мнение молодежи. И вопрос цены и качества», — сказала она.
По ее мнению, единая форма уравнивает школьников, не позволяет детям из более состоятельных семей или из семей с меньшим доходом выделяться.
«Эта тема ведь упирается не только в то, как будет выглядеть форма. Ни в то, как она будет сидеть на ребенке. Дело ни в цвете, ни в единообразии. А в тех затратах, которые будут у ваших родителей, в стоимости. И мне кажется, что единая школьная форма во всей стране не получится. Мы все разные», — добавила спикер.
Она также рассказала про свою советскую школьную форму, которую покупали по талонам, отстояв в больших очередях. Ткань платья содержала шерсть, долго сохла после стирки, при носке кололась и раздражала кожу. А колготки к форме были цвета «вареной докторской колбасы». Все это очень сильно отличается от современных вариантов, подчеркнула Мизулина.
По словам главы «Лиги безопасного интернета», в закон об образовании не включены вопросы длины волос, пирсинга и макияжа детей в школах, их следует каким-то образом унифицировать.
Минпросвещения РФ 6 августа сообщало, что не планирует вводить единую школьную форму, учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду учеников.