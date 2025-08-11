Диетолог Лофтон объяснила, почему полезнее всего для здоровья есть овсянку утром

Диетологи рекомендуют употреблять овсяную кашу утром как наиболее полезный вариант завтрака. Об этом сообщила диетолог Стейси Лофтон, специалист с магистерской степенью.
Овсянка помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, особенно при сочетании с белками и полезными жирами. Исследования показывают, что овёс снижает уровень глюкозы после еды у людей с диабетом и без него, а также уменьшает показатели сахара натощак у диабетиков.
Высокое содержание клетчатки, в частности бета-глюкана, обеспечивает длительное чувство сытости. Овёс содержит сложные углеводы для энергии и растительный белок, поддерживающий мышцы. Для усиления эффекта специалисты советуют добавлять к каше греческий йогурт, ореховую пасту или яйца.
Регулярное употребление овсянки способствует здоровью сердечно-сосудистой системы. Бета-глюкан снижает риск хронических заболеваний и улучшает липидный профиль крови, включая уровень холестерина.
Об этом рассказали в ferra.ru.