Диетолог Лофтон объяснила, почему полезнее всего для здоровья есть овсянку утром

Овсянка помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, особенно при сочетании с белками и полезными жирами. Исследования показывают, что овёс снижает уровень глюкозы после еды у людей с диабетом и без него, а также уменьшает показатели сахара натощак у диабетиков.