На улице Пушкина в Иркутске введут одностороннее движение с 25 августа

В Иркутске с 25 августа 2025 года участок улицы Пушкина от Звездинской до Шмидта станет односторонним. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на городскую администрацию, это решение приняла рабочая группа по безопасности дорожного движения вместе с госавтоинспекторами.
— Изменения направлены на улучшение транспортной ситуации в этом районе. Теперь автомобилистам нужно будет учитывать новый порядок движения при планировании маршрута, — уточняют в агентстве.
Такие меры помогут разгрузить дорогу и сделать передвижение по этому участку более удобным для всех участников дорожного движения.
