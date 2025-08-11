На улице Пушкина в Иркутске введут одностороннее движение с 25 августа

В Иркутске с 25 августа 2025 года участок улицы Пушкина от Звездинской до Шмидта станет односторонним. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на городскую администрацию, это решение приняла рабочая группа по безопасности дорожного движения вместе с госавтоинспекторами.