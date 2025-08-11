Купаться и пить можно: в Омской области не зафиксировано сильное загрязнение воды

Однако, чистой омскую воду назвать трудно. В отобранных 64 пробах воды с региональных водоемов, сотрудниками ведомственной лаборатории выявлялись случаи превышения ПДК магния, хлоридов, сульфатов, фосфатов, соединений железа, меди, ртути, марганца, фенолов и даже пестицида пп-ДДТ. При этом неунывающие омские синоптики оптимистично сообщают, что случаев высокого и экстремально высокого загрязнения омских вод не обнаружено.