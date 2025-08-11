«Стрельба по ногам»: могут ли в России запретить звонки в Telegram и WhatsАpp*

Пользователи Сети жалуются на плохую работу звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Об этом в понедельник, 11 августа, свидетельствуют данные сервиса сбоев Downdetector. Также «большая четверка операторов» якобы выступила с предложением заблокировать россиянам функции звонков в иностранных мессенджерах. Но на сегодняшний день подобное предложение не сформировано в виде конкретных инициатив. «Вечерняя Москва» узнала у ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, ожидается ли блокировка звонков через мессенджеры в России в ближайшее время.
По словам эксперта, на сегодняшний день «поломали» звонки через Telegram. Во всяком случае, если с VPN они работают, то без VPN звонок не проходит.
— Это именно целенаправленные блокировки. Зачем это делать, не очень понятно. Этот сервис у нас не запрещен. Видимо, это рекламная кампания другого отечественного мессенджера — Max. Она развивается как-то странно, ломая существующие законные легальные сервисы, — считает он.
Специалист подчеркнул, что большая четверка российских операторов — в стыке с Telegram, потому что это востребованный сервис. И они вкладывали в его развитие большие деньги, чтобы он работал. А сейчас это все ломают, чтобы продвинуть отечественный мессенджер Max, поэтому блокировка звонков вполне возможна.
— Конечно же, никакие операторы не обращались с тем, чтобы заблокировать звонки в Telegram и WhatsApp*, потому что это стрельба себе по ногам. Это вызовет лишь нелояльность пользователей и их раздражение. То есть на сегодняшний день никому это не нужно, кроме чиновников, которые продвигают всеми правдами и неправдами мессенджер Max, потому что у него на сегодняшний день нет ничего, помимо дутых рассказов о том, насколько он успешен и востребован. У реальных пользователей есть определенные проблемы во время его использования, — считает Муртазин.
Ранее военкор Анастасия Кашеварова заявила, что в России приступили к блокировке WhatsApp*. По ее словам, власти собирались ограничить доступ к мессенджеру еще в июле, но отложили эту инициативу.
Ранее в СМИ появилась информация, что в России предложили запретить голосовые вызовы в WhatsApp* и Telegram. Сообщается, что «большая четверка операторов» намерена добиться отключения звонков в популярных мессенджерах, чтобы вернуть трафик в традиционные сети и улучшить свое финансовое положение.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.