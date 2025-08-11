Московских пенсионеров научат грамотно управлять накопленными деньгами

«Куда инвестировать без лишнего риска, зачем и чему учиться после 55, какие ошибки мешают принимать правильные финансовые решения и как трансформировать спортивные победы в бизнес-успехи? Ответы на эти и многие другие вопросы с 12 по 17 августа получат гости павильона “Экономика Москвы”, который работает в парке “Музеон” в рамках форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030”. Люди старшего поколения смогут разобраться, как грамотно управлять накопленными деньгами и получать пассивный доход без риска», — рассказали в пресс-службе.