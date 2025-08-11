Госкомитет судэкспертиз назвал причину пожара на ферме с 215 коровами

В Государственном комитете судебных экспертиз сообщили о причине пожара, из-за которого на одной из ферм в Речицком районе пришлось эвакуировать 215 коров.
Как рассказали в ведомстве, пожар произошел на одной из ферм в Речицком районе в июне 2025 года В результате ЧП эвакуированы были более двух сотен коров. Разбушевавшееся пламя повредило фронтон здания фермы, его кровлю, а также множество оконных проемов.
Специалисты Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области провели комплекс необходимых процедур, детально изучив все собранные материалы.
Заключение экспертов полностью исключает поджог либо воздействие иных внешних источников. Вывод специалистов однозначен: «причиной возгорания стало попадание искр в месте проведения сварочных работ или расплавленного металла на утеплитель сэндвич-панели, что привело к его воспламенению».
