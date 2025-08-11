Госкомитет судэкспертиз назвал причину пожара на ферме с 215 коровами

Как рассказали в ведомстве, пожар произошел на одной из ферм в Речицком районе в июне 2025 года В результате ЧП эвакуированы были более двух сотен коров. Разбушевавшееся пламя повредило фронтон здания фермы, его кровлю, а также множество оконных проемов.