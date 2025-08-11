Подведены промежуточные итоги избирательной кампании в Прикамье

Общественный штаб по наблюдению за голосованием подвел промежуточные итоги мониторинга избирательного процесса на выборах в Пермском крае, которые пройдут 14 сентября 2025 года.
Представители Общественной палаты, присутствовавшие на выдвижении и регистрации кандидатов, подтвердили их соответствии нормам закона. Соблюдены условие равного отношения избиркома к кандидатам, а также открытость и прозрачность процедур.
Информация от избирательных комиссий доносится до населения различными средствами: с помощью наружной рекламы, через СМИ, распространением печатной продукции, в социальных сетях, в общественном транспорте, в образовательных и медицинских учреждениях. Так, Крайизбиркомом размещено более 700 билбордов и медиа фасадов.
Жителям Прикамья доступны все предусмотренные законом способы голосования- голосование на избирательных участках, на дому, по месту фактического пребывания (сервис «Мобильный избиратель»), на одном из 14 экстерриториальных участков в Москве через терминалы электронного голосования, а также дистанционное электронное голосование. Кроме того, для голосования участников СВО будут открыты специальные экстерриториальные участки в новых территориях.
Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин подробно рассказал.
о регистрации кандидатов и об информировании избирателей.
На выборах губернатора Пермского края избиркомом зарегистрировано всего 5 кандидатов. Еще 5 кандидатов не смогли собрать необходимые подписи, а один кандидат не представил никаких документов.