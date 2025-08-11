Подведены промежуточные итоги избирательной кампании в Прикамье

Жителям Прикамья доступны все предусмотренные законом способы голосования- голосование на избирательных участках, на дому, по месту фактического пребывания (сервис «Мобильный избиратель»), на одном из 14 экстерриториальных участков в Москве через терминалы электронного голосования, а также дистанционное электронное голосование. Кроме того, для голосования участников СВО будут открыты специальные экстерриториальные участки в новых территориях.