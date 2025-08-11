Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область отправила гуманитарную помощь в зону СВО

Окопные свечи, масксети и медикаменты передали бойцам СВО жители Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Партию гуманитарной помощи от жителей Ростовской области передали в зону специальной операции. Об этом рассказал заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий.

По словам чиновника, участники волонтерской группы «Россия-Новороссия» отправили военным окопные свечи длительного горения, маскировочные сети с усиленным креплением, предметы личной гигиены и медикаменты, кровоостанавливающие жгуты и турникеты.

В подготовке и передаче необходимого груза также участвовали жители региона и члены семей военнослужащих.

— С первых дней спецоперации жители Дона включились в работу по сбору и отправке гуманитарной и военно-технической помощи. В каждом из 55 муниципальных образований действуют волонтерские группы, которые плетут масксети, делают окопные свечи и носилки, передают на фронт воду, продукты питания, доставляют письма с добрыми пожеланиями и многое другое, — отметил Дмитрий Водолацкий.

Подпишись на нас в Telegram.