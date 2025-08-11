Ростовская область отправила гуманитарную помощь в зону СВО

Партию гуманитарной помощи от жителей Ростовской области передали в зону специальной операции. Об этом рассказал заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий.
По словам чиновника, участники волонтерской группы «Россия-Новороссия» отправили военным окопные свечи длительного горения, маскировочные сети с усиленным креплением, предметы личной гигиены и медикаменты, кровоостанавливающие жгуты и турникеты.
В подготовке и передаче необходимого груза также участвовали жители региона и члены семей военнослужащих.
— С первых дней спецоперации жители Дона включились в работу по сбору и отправке гуманитарной и военно-технической помощи. В каждом из 55 муниципальных образований действуют волонтерские группы, которые плетут масксети, делают окопные свечи и носилки, передают на фронт воду, продукты питания, доставляют письма с добрыми пожеланиями и многое другое, — отметил Дмитрий Водолацкий.
