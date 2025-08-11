Ричмонд
В Самаре закрыли торговые павильоны на ул. Солнечной

В Самаре закрыли еще несколько незаконных торговых рядов.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре глава региона Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства. Во время встречи сообщили о закрытии торговых павильонов на ул. Солнечной.

Местные жители направили несколько жалоб в ЦУР и попросили проверить законность нескольких торговых павильонов. Лотки с овощами и фруктами разместили прямо у проезжей части. Обращение граждан рассмотрели и закрыли павильон.

Напомним, также во время совещания обсудили ключевые темы и решения. В регионе продолжается ремонт школ. Большинство объектов сдали в срок, остальные должны закончить работу до 1 сентября.

— На следующей оперативке комплексно рассмотрим готовность региона к новому учебному году, — отметил губернатор.