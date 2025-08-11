Ливни с грозами и сильный ветер ожидаются в Ростовской области

Жителей области просят быть осторожными. Напомним, дождь и ветер лучше пережидать в помещении. Если стихия застанет на улице, нельзя находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.