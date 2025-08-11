Ливни с грозами и сильный ветер ожидаются в Ростовской области

Местами по Ростовской области с 16 до 18 часов и до конца суток 11 августа ожидаются дожди с грозами, градом и ветром до 20−25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Жителей области просят быть осторожными. Напомним, дождь и ветер лучше пережидать в помещении. Если стихия застанет на улице, нельзя находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.
При скачках электричества в домах необходимо отключать технику. Просить о помощи нужно по номерам «101» или «112».
