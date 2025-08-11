Школы Молдовы готовятся к новому учебному году

Он также отметил, что за указанный период были согласованы дополнительные ремонтные работы в школах. В то же время будет проведена дополнительная оценка пешеходных переходов, пешеходных дорожек и их безопасности вблизи учебных заведений.
По словам Чебана, мэрия инициировала проведение с 1 сентября во всех учебных заведениях периодических встреч с подростками для обсуждения таких острых проблем, как буллинг и рискованное поведение. Это будет ответом «на неадекватные действия, наблюдаемые в социальных сетях, и попытки воспроизвести всевозможные опасные вызовы в реальности».
К новому учебному году готовятся и в Приднестровье. Школы и детские сады проходят приемку после обновления кабинетов и спортзалов, проверяются системы отопления и электросети, устраняются замечания надзорных органов, — сообщили в правительстве региона.
К 1 сентября в образовательные учреждения Приднестровья поступят рабочие тетради и канцтовары для младших классов и детей из многодетных семей.
Кроме того, планируется автоматизировать контроль за закупками для пищеблоков школ и детсадов, что позволит лучше управлять бюджетными средствами в сфере общепита. В начале 2026 года к системе подключат школы и детсады города Бендеры, а затем и все образовательные учреждения Приднестровья.