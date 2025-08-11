Школы Молдовы готовятся к новому учебному году

Кроме того, планируется автоматизировать контроль за закупками для пищеблоков школ и детсадов, что позволит лучше управлять бюджетными средствами в сфере общепита. В начале 2026 года к системе подключат школы и детсады города Бендеры, а затем и все образовательные учреждения Приднестровья.