Выход со станции метро «Восток» в Минске закрыли

Один из выходов станции «Восток» минского метрополитена будет закрыт с 11 по 14 августа 2025 года. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале подземки белорусской столицы. Причина временного закрытия — проведение ремонтных работ.
Причина закрытия — ремонтные работы. Фото: телеграм-канал метрополитена Минска.
Закрыт будет выход № 2−1 станции метро «Восток». Метрополитен принес извинения за временные неудобства, с которыми, возможно, столкнутся пассажиры.
