В Уфе частично перекроют путепровод возле Зубово

Как сообщили в минтрансе РБ, сегодня, 11 августа, изменили схему движения на путепроводе над трассой Р-240 Уфа — Оренбург вблизи Зубово. Здесь проводят планово-предупредительные работы. Ремонт будут проводить круглосуточно без праздников и выходных дней.
Изменения движения коснутся только тех водителей, которые едут со стороны аэропорта в Зубово, для них проезд по путепроводу будет закрыт. Данным водителям нужно будет доехать до транспортной развязки на пересечении трасс Р-240 и М-5, развернуться по развязке и двигаться в обратном направлении по основному пути до Зубово.
На время проведения работ на путепроводе будет организовано одностороннее движение со стороны Зубово. Водители, которые едут из Уфы в Зубово и обратно, смогут ездить по прежнему маршруту.