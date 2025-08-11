В Уфе частично перекроют путепровод возле Зубово

Изменения движения коснутся только тех водителей, которые едут со стороны аэропорта в Зубово, для них проезд по путепроводу будет закрыт. Данным водителям нужно будет доехать до транспортной развязки на пересечении трасс Р-240 и М-5, развернуться по развязке и двигаться в обратном направлении по основному пути до Зубово.