Врач объяснил причину рецидива рака у звезды «Полицейского с Рублевки» Попова

Актер Роман Попов, известный по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», признался, что потерял зрение из-за рецидива рака мозга, а именно — из-за новообразования под названием астроцитома. Врач-невролог и доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Рустем Гайфутдинов рассказал «Вечерней Москве», что представляет собой опухоль и почему у звезды случился рецидив.