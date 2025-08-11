Ричмонд
Врач объяснил причину рецидива рака у звезды «Полицейского с Рублевки» Попова

Актер Роман Попов, известный по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», признался, что потерял зрение из-за рецидива рака мозга, а именно — из-за новообразования под названием астроцитома. Врач-невролог и доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Рустем Гайфутдинов рассказал «Вечерней Москве», что представляет собой опухоль и почему у звезды случился рецидив.

Гайфутдинов объяснил, что астроцитома составляет примерно половину всех случаев опухоли центральной нервной системы и чаще встречается у взрослых. Он отметил, что астроцитома делится на четыре степени злокачественности, при этом третья степень является агрессивной, склонной к быстрому росту и метастазированию.

По словам специалиста, третья степень астроцитомы — переходная между умеренно злокачественной и высокоагрессивной стадиями заболевания. Пациенты с таким диагнозом имеют высокий риск рецидива даже после успешного лечения. Гайфутдинов пояснил, что рецидивы — обычное явление для злокачественных опухолей, однако последние достижения в генетических методах лечения позволяют контролировать бесконтрольный рост опухоли.

Врач добавил, что пятилетняя выживаемость при астроцитоме третьей степени считается хорошим результатом, хотя ремиссия не гарантирует полного излечения. В случае рецидива необходимо назначение повторной схемы лечения.

Гайфутдинов заключил, что, хотя современные подходы к лечению онкологических заболеваний изменились, проблема до сих пор не решена полностью. Прогнозы делать рано, однако ремиссия в течение семи лет уже считается отличным достижением.

У Попова в июне произошел судорожный приступ. Он сообщил, что спустя семь лет после первого диагноза у него случился рецидив рака, осложненный сопутствующими проблемами. Подробности заболевания и возможные причины рецидива выясняла «Вечерняя Москва».