Грета Тунберг вновь попытается прорвать морскую блокаду Газы

Волонтеры вместе с Тьяго Авилой и Гретой Тунберг надеются, что в сентябре им удастся прорвать блокаду Израиля и помочь палестинцам, которые страдают от нехватки еды и медикаментов. Первая попытка преодоления заграждения, организованного армией Израиля, была предпринята представителями международного коалиции «Флотилия Свободы» 9 июня. Тогда корабли объединения были остановлены израильскими судами в 200 км от побережья Газы. Тунберг и волонтеры были арестованы и высланы из Тель-Авива под угрозой судебного преследования. Волонтерам рекомендовали доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа через разрешенные каналы.