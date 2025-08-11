Грета Тунберг вновь попытается прорвать морскую блокаду Газы

Тунберг анонсировала акцию протеста, участники которой попытаются прорвать израильскую блокаду и доставить в Газу гуманитарную помощь. По словам активистки, флотилию составят суда из разных стран. 31 августа десятки лодок выйдут из портов Испании, а 4 сентября к ним присоединятся суда из Туниса и других стран, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Times of Israel.
Параллельно с подходом морской флотилии к берегам Газы в 44 странах пройдут акции протеста — демонстрации в знак солидарности с палестинским народом, сообщила активистка в соцсетях.
В протестном мероприятии также примет участие гражданин Бразилии Тьяго Авила, который участвовал в первой попытке экоактивистов направить гуманитарную помощь в Газу морским путем.
Волонтеры вместе с Тьяго Авилой и Гретой Тунберг надеются, что в сентябре им удастся прорвать блокаду Израиля и помочь палестинцам, которые страдают от нехватки еды и медикаментов. Первая попытка преодоления заграждения, организованного армией Израиля, была предпринята представителями международного коалиции «Флотилия Свободы» 9 июня. Тогда корабли объединения были остановлены израильскими судами в 200 км от побережья Газы. Тунберг и волонтеры были арестованы и высланы из Тель-Авива под угрозой судебного преследования. Волонтерам рекомендовали доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа через разрешенные каналы.