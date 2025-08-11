Ричмонд
Патрушев оценил вклад россиян в обеспечение морской деятельности

Патрушев: РФ продолжит поддерживать тех, кто обеспечивает морскую деятельность.

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российское государство продолжит поддерживать и граждан, и организации, которые заняты нелегким трудом по обеспечению морской деятельности страны, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

«С удовлетворением отмечаем, какие трудолюбивые и высокопрофессиональные люди работают на море, верфях, в конструкторских бюро и смежных отраслях, какую сложнейшую работу они выполняют, насколько велик их творческий потенциал. Их опыт внедряем на предприятиях других регионов страны», — сказал Патрушев в интервью «Российской газете» в преддверии первой годовщины создания Морской коллегии.

Морская коллегия ходатайствует перед президентом России о награждении государственными наградами граждан и организаций, внесших наибольших вклад в морскую деятельность РФ, отметил Патрушев.

«Государство высоко ценит их нелегкий труд, поддерживает и продолжит поддерживать», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 13 августа 2024 года своим указом образовал Морскую коллегию. Ее возглавил Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Ключевая задача Морской коллегии — подготовка решений президента РФ в области морской деятельности и организация неукоснительного выполнения решений главы государства в этой сфере.

