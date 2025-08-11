Патрушев оценил вклад россиян в обеспечение морской деятельности

«С удовлетворением отмечаем, какие трудолюбивые и высокопрофессиональные люди работают на море, верфях, в конструкторских бюро и смежных отраслях, какую сложнейшую работу они выполняют, насколько велик их творческий потенциал. Их опыт внедряем на предприятиях других регионов страны», — сказал Патрушев в интервью «Российской газете» в преддверии первой годовщины создания Морской коллегии.