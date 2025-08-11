Аренда квартир в Кишиневе к началу учебного года вырастет на 20%: Студенты не хотят жить в общежитиях с клопами и тараканами

До начала нового учебного года осталось меньше месяца, и студенты, которые не хотят жить в общежитиях, уже начинают искать квартиры в аренду в столице. Из-за большого спроса цены на аренду повысятся на 10−20%, отмечают эксперты.
«Речь идет о самых дешевых квартирах — до 400 евро в месяц. Очень дорогие квартиры студентам не интересны. Что касается дорогих объектов, их цены в этот период не меняются», — рассказал агент по недвижимости Виктор Черноморченко.
Студенты, начинающие поиски с начала августа, находят достаточно хорошие предложения, тогда как те, кто начнет искать жилье в конце августа или в начале сентября, заплатят дороже. Поэтому эксперт рекомендует молодым людям начать поиски уже сейчас.
Самыми востребованными считаются квартиры стоимостью 300−400 евро в месяц, расположенные недалеко от университетов.
Виктор Черноморченко настоятельно рекомендует студентам обязательно заключать с собственником письменный договор аренды, в котором прописаны обязанности сторон, условия расторжения, а также гарантии и штрафы на случай повреждения мебели или другого имущества, уточняет primulinmd.
