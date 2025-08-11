Ричмонд
В Ростовской области водителей попросили быть осторожными при ухудшении погоды

Донским водителям напомнили правила безопасности на дороге из-за штормового предупреждения.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области до конца суток 11 августа ожидаются дожди. Водителям нужно быть осторожными на дорогах, особенно в непогоду, напоминают в управлении Госавтоинспекции.

Во время стихии лучше находиться в помещении, а не за рулем. Однако, если непогода застала в дороге, нужно снизить скорость и увеличить дистанцию. Нельзя совершать резкие маневры, также рекомендуется включать фары.

Лужи нужно переезжать осторожно, чтобы не попасть в аквапланирование с полной или частичной потерей сцепления колес с дорожным покрытием. В таких случаях можно попасть в ДТП.

Кроме этого, водителям и пешеходам советуют надевать светлую или световозвращающую одежду, которую видно в темноте.

