В Ростовской области водителей попросили быть осторожными при ухудшении погоды

В Ростовской области до конца суток 11 августа ожидаются дожди. Водителям нужно быть осторожными на дорогах, особенно в непогоду, напоминают в управлении Госавтоинспекции.
Во время стихии лучше находиться в помещении, а не за рулем. Однако, если непогода застала в дороге, нужно снизить скорость и увеличить дистанцию. Нельзя совершать резкие маневры, также рекомендуется включать фары.
Лужи нужно переезжать осторожно, чтобы не попасть в аквапланирование с полной или частичной потерей сцепления колес с дорожным покрытием. В таких случаях можно попасть в ДТП.
Кроме этого, водителям и пешеходам советуют надевать светлую или световозвращающую одежду, которую видно в темноте.
Подпишись на нас в Telegram.