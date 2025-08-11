ГАИ опровергла информацию о планах внести в ПДД поправки о стоянке

В Госавтоинспекции отмечают, что в недостоверных публикациях утверждается, что согласно поправкам любая остановка транспортного средства с выключенным двигателем теперь будет квалифицироваться как стоянка, а в случае, если на данном участке дороги стоянка запрещена, водитель может быть привлечен к административной ответственности.