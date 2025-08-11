Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 12 августа 2025

Свет отключат в четырех районах Иркутска 12 августа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 12 августа 2025 коснется Правобережного, Октябрьского, Ленинского и Свердловского районов. Судя по информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет38», это необходимо для проведения плановых работ на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 12 августа 2025.

Отметим, что ограничение вводятся по ряду адресов (их можно найти в фотокарточках, представленных ниже — Ред.). Временные отрезки везде разные — от 30 минут до нескольких часов и более.

Как стало известно КП-Иркутск, отключение света в Иркутске 12 августа 2025 года пройдет по улице Советской, Ширямова, Маршала Жукова, Лызина и многим другим. Жителям и гостям города рекомендуют заранее подготовиться к ограничениям — зарядить телефоны и запастись водой.

Фото: тг-канал «Свет38». Фото: тг-канал «Свет38». Фото: тг-канал «Свет38». Фото: тг-канал «Свет38». Фото: тг-канал «Свет38». Фото: тг-канал «Свет38». Фото: тг-канал «Свет38». Фото: тг-канал «Свет38». Фото: тг-канал «Свет38». Фото: тг-канал «Свет38».