В Башкирии введен 1 миллион квадратных метров жилья в первом полугодии

Данные озвучил премьер-министр правительства республики.

Источник: Комсомольская правда

С января по июнь 2025 года в Башкирии был введен 1 миллион жилых квадратных метров. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Помимо этого, на минувшей недели произошли другие важные события в сфере строительства: 6 августа прошло заседание Ассоциации застройщиков Башкирии, а 7 августа начались строительные работы над математическим лицеем-интернатом.

Напомним, что в 2024 году застройщики ввели рекордные 3,3 миллиона кв. метров жилья. Показатель обеспеченности жильём же в Башкирии составил 30 кв. метров на человека.

