Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В кибератаках на госструктуру Молдовы подозреваются работники госструктуры Молдовы

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Служба информационных технологий и кибербезопасности (STISC) совместно с национальными компетентными органами инициировала расследование инцидента кибербезопасности, сообщили в структуре.

Источник: Sputnik.md

Уточняется, что инцидент был организован «иностранным субъектом в отношении правительственной инфраструктуры».

Никаких данных об этом иностранном субъекте, в том числе о его гражданстве или подданстве, не приводится.

В рамках расследования STISC инициирует служебное расследование в отношении некоторых сотрудников, чьи действия в настоящее время проверяются в связи с подозрениями в соучастии в попытках саботажа и атаки на кибернетическую инфраструктуру. На время расследования эти лица будут отстранены от должности.

говорится в релизе службы

Также не представлено никакой информации о масштабах причиненного этой кибератакой ущерба.