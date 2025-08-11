В кибератаках на госструктуру Молдовы подозреваются работники госструктуры Молдовы

В рамках расследования STISC инициирует служебное расследование в отношении некоторых сотрудников, чьи действия в настоящее время проверяются в связи с подозрениями в соучастии в попытках саботажа и атаки на кибернетическую инфраструктуру. На время расследования эти лица будут отстранены от должности.