В Госдуме призвали разрешить досрочно выдавать водительские права с 16 лет

Отмечается, что установленный возрастной порог соответствует международной практике, однако в современных социально-экономических условиях есть основания для гибкого подхода, при котором право досрочного получения водительских прав могло бы предоставляться тем подросткам, кто уже проявил высокий уровень ответственности, самодисциплины и социальной активности, подтверждённый значительными достижениями в учёбе, спорте или предпринимательстве.