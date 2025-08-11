Дачники под угрозой: чем чревато для владельцев СНТ ведение коммерческой деятельности

С 1 сентября 2025 года вести предпринимательскую деятельность на участках в СНТ станет невозможно, потому что вступят в силу поправки к действующему закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Какая ответственность будет предусмотрена за ведение коммерческой деятельности и кто это будет контролировать — выясняла «Вечерняя Москва».