Дачники под угрозой: чем чревато для владельцев СНТ ведение коммерческой деятельности

С 1 сентября 2025 года вести предпринимательскую деятельность на участках в СНТ станет невозможно, потому что вступят в силу поправки к действующему закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Какая ответственность будет предусмотрена за ведение коммерческой деятельности и кто это будет контролировать — выясняла «Вечерняя Москва».
За что будут штрафовать.
Контроль за владельцами участков в СНТ будут осуществлять органы местной власти или участковые, рассказал бывший следователь и адвокат Вадим Багатурия.
— Они будут отслеживать факт ведения предпринимательской деятельности в отдельных садовых товариществах и составлять протоколы нарушений. Чтобы подтвердить несоблюдение новых правил, могут быть использованы способы фото- и видеофиксации, — пояснил собеседник «ВМ».
Адвокат перечислил, что именно будет считаться предпринимательской деятельностью:
разведение скота;автомойки;автомастерские;склады;различные сервисы.
— Потому что существует масса объектов, которые по документам считаются СНТ-участками, но на самом деле мешают комфорту других граждан, поскольку на этой территории предоставляются различные виды услуг, — рассказал Багатурия.
При этом за предпринимательскую деятельность на участке СНТ не будут считать продажу собственного урожая, если человек выращивал его сам, не привлекая сторонние лица, а площадь его участка не превышала 50 соток, отметил специалист.
Размер штрафов.
Багатурия предупредил, что в случае нарушения правил владельцам СНТ грозят штрафы:
от 10 до 20 тысяч рублей — для простых граждан;от 20 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц;от 100 до 200 тысяч — для юридических лиц (приравненных к ИП).
В некоторых случаях владельцы дачных участков могут нарваться на штраф из-за продажи домашних заготовок. Что нужно знать, чтобы собственно произведенная продукция не считалась незаконной деятельностью, «ВМ» выясняла вместе с юристом Глебом Подъяблонским.