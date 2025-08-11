В докладе президенту России Виталий Хоценко отметил компанию «Газпром нефть»

В ходе рабочей встречи Виталий Хоценко с Владимиром Путиным важной темой разговора стало сокращение в Омской области трудовой эмиграции. Глава региона подчеркнул, за последние годы отток трудовых кадров сократился на 85%. Это стало возможным благодаря развитию промышленности, росту заработной платы почти на 18%, и созданию новых рабочих мест. Именно эти три фактора, благоприятно повлиявшие на отток кадров, давно опробованы и успешно применяются на Омском НПЗ.
«Омский НПЗ активно участвует в подготовке кадрового резерва. Будущих нефтепереработчиков мы готовим, начиная со школьной скамьи. Предприятие помогает молодым людям получить среднее и высшее образование с дальнейшим гарантированным трудоустройством. В этом году совместно с правительством региона запускаем на базе Омского промышленно-экономического колледжа образовательный кластер в рамках федеральной программы “Профессионалитет”, где молодые люди смогут получить востребованную в нефтепереработке профессию. Прием заявок на обучение идет активно. Конкурс на некоторые специальности достигает семи-восьми человек на место. Это значит, что интерес к нашей отрасли, к нашему предприятию большой», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Стоит отметить и постоянное технологическое развитие компании «Газпром нефть». Крупнейший перерабатывающий актив компании — Омский НПЗ закончил масштабную модернизацию и запустил в эксплуатацию сразу несколько крупных объектов. В этом году на проектную мощность выведен высокотехнологичный комплекс биологической очистки воды «Биосфера» — крупнейший экологический проект «Газпром нефти» в Омской области, а также ОНПЗ успешно завершил тестирование и запустил в промышленную эксплуатацию одну из крупнейших солнечных электростанций региона. На предприятии используются самые современные, в том числе природоохранные, технологии, а запуск новых установок позволяет создавать рабочие места для инженеров и специалистов рабочих профессий. Благодаря высокотехнологичным рабочим местам, конкурентной заработной плате и наличию условий для карьерного роста омский НПЗ является одним из самых привлекательных работодателей региона.