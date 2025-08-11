В докладе президенту России Виталий Хоценко отметил компанию «Газпром нефть»

«Омский НПЗ активно участвует в подготовке кадрового резерва. Будущих нефтепереработчиков мы готовим, начиная со школьной скамьи. Предприятие помогает молодым людям получить среднее и высшее образование с дальнейшим гарантированным трудоустройством. В этом году совместно с правительством региона запускаем на базе Омского промышленно-экономического колледжа образовательный кластер в рамках федеральной программы “Профессионалитет”, где молодые люди смогут получить востребованную в нефтепереработке профессию. Прием заявок на обучение идет активно. Конкурс на некоторые специальности достигает семи-восьми человек на место. Это значит, что интерес к нашей отрасли, к нашему предприятию большой», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.