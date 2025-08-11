Штрафы за проезд фур по Нижегородской ГЭС хотят увеличить в четыре раза

Как пояснили в региональном правительстве, одной из главных причин разрушения дорог, которые проходя по дамбам и плотинам ГЭС, является движение по ним грузовиков с весом выше допустимого. Такие сооружения были построены в советское время, поэтому для больших нагрузок они не предусмотрены. В частности, по дамбе нижегородской ГЭС, возведенной в 1948 — 1962 годах, водители большегрузов продолжают ездить, несмотря на запрещающие знаки.