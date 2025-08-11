Штрафы за проезд фур по Нижегородской ГЭС хотят увеличить в четыре раза

В Нижегородской области предложили увеличить штрафы за проезд переполненных фур по дамбе ГЭС в четыре раза. Соответствующий проект федерального закона губернатор Глеб Никитин внес на рассмотрение регионального Законодательного Собрания.
На данный момент в КоАПе закреплен размер штрафа 5 тысяч рублей за первое нарушение и 10 тысяч рублей за последующее. Законопроект предполагает повышение административной ответственности до 20 и 40 тысяч рублей соответственно.
Как пояснили в региональном правительстве, одной из главных причин разрушения дорог, которые проходя по дамбам и плотинам ГЭС, является движение по ним грузовиков с весом выше допустимого. Такие сооружения были построены в советское время, поэтому для больших нагрузок они не предусмотрены. В частности, по дамбе нижегородской ГЭС, возведенной в 1948 — 1962 годах, водители большегрузов продолжают ездить, несмотря на запрещающие знаки.
Ожидается, что повышенные штрафы снизят количество нарушений со стороны водителей.