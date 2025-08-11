Эксперт раскрыл, как получить компенсацию за отравление в отеле

Если во время отдыха в отеле произошло массовое отравление, туристы вправе потребовать денежную компенсацию за испорченный отпуск и вред здоровью. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Шансы выиграть дело высоки, но важно правильно подготовиться.