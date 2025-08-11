Эксперт раскрыл, как получить компенсацию за отравление в отеле

Если во время отдыха в отеле произошло массовое отравление, туристы вправе потребовать денежную компенсацию за испорченный отпуск и вред здоровью. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Шансы выиграть дело высоки, но важно правильно подготовиться.
— Главное — собрать доказательства, — объяснил Мкртчян. — Постарайтесь найти других пострадавших, даже незнакомцев, возьмите их контакты — они могут стать свидетелями. Обязательно сохраните медицинскую справку, а также фото или видео, подтверждающие антисанитарию: грязную посуду, неочищенный бассейн или испорченные продукты.
Иск следует подавать на туроператора, через которого была куплена путевка. Эксперт советует не экономить и обратиться к опытному юристу, специализирующемуся на защите прав потребителей — это повысит шансы на успех.