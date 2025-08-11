В Анапе за неделю не нашли новых выбросов мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Ежедневный мониторинг на побережье проводили с 5 по 11 августа. По его результатам новых пятен мазута не найдено.
Ежедневный мониторинг на побережье Анапы продолжается. Кроме того, на курорте трудятся муниципальные команды, которые участвуют в ликвидации последствий ЧС с мазутом.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань рассказывала об обстановке в Анапе в начале августа. На курорте не открылись в сезон десятки столовых и ресторанов после ЧП с мазутом.