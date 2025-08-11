Ричмонд
Лукашенко подписал указ об улучшении сотовой связи в Беларуси

Александр Лукашенко подписал указ об улучшении сотовой связи в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О строительстве объектов сотовой связи». О подписании соответствующего нормативно-правового акта вечером в понедельник, 11 августа 2025 года, проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».

Как отмечает названный источник, указ подписан сразу в нескольких целях: во-первых, для последовательного развития инфраструктуры сетей электросвязи, во-вторых, дня внедрения новых прогрессивных современных технологий, и, наконец, в-третьих, для повышения доступности и качестве соответствующих услуг.

Подписанный Александром Лукашенко указ «предусматривает создание условий для упрощения строительства и обслуживания объектов сотовой подвижной электросвязи, инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения их функционирования».

Ранее мы писали о том, что Лукашенко рассказал о некоторых подробностях встречи с Владимиром Путиным (вот что там, кроме прочего, обсуждалось).

