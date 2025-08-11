Ричмонд
«Где дал, там и сел»: омича осудили в Кемеровской области за взятку

За коммерческий подкуп директора омского предприятия отправили в колонию на два года.

Источник: Комсомольская правда

В Кемеровской области осужден за взятку омский руководитель предприятия. Он пытался за вознаграждение получить документы с грубым нарушением закона, сообщает телеграм-канал «Восточного межрегионального СУТ СК России».

По версии следствия, предприимчивый омич в ноябре 2024 года передал должностному лицу кемеровской коммерческой организации денежные средства в размере 140 тысяч рублей. Деньги предназначались за выдачу актов допуска железнодорожного подвижного состава к эксплуатации на пути общего пользования без прохождения текущего ремонта.

Собранные кемеровскими следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Тайгинский городской суд назначил омичу наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Более того, незадачливый омский предприниматель должен будет уплатить штраф в размере 630 тысяч рублей.