«Где дал, там и сел»: омича осудили в Кемеровской области за взятку

В Кемеровской области осужден за взятку омский руководитель предприятия. Он пытался за вознаграждение получить документы с грубым нарушением закона, сообщает телеграм-канал «Восточного межрегионального СУТ СК России».
По версии следствия, предприимчивый омич в ноябре 2024 года передал должностному лицу кемеровской коммерческой организации денежные средства в размере 140 тысяч рублей. Деньги предназначались за выдачу актов допуска железнодорожного подвижного состава к эксплуатации на пути общего пользования без прохождения текущего ремонта.
Собранные кемеровскими следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Тайгинский городской суд назначил омичу наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Более того, незадачливый омский предприниматель должен будет уплатить штраф в размере 630 тысяч рублей.