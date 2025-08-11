«Где дал, там и сел»: омича осудили в Кемеровской области за взятку

Собранные кемеровскими следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Тайгинский городской суд назначил омичу наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Более того, незадачливый омский предприниматель должен будет уплатить штраф в размере 630 тысяч рублей.