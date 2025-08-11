Какой будет погода в Казахстане 12 августа

В Абайской области утром и днем на западе, севере, в центре дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный, южный 9−14, утром и днем на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на юге области 16, днем 23−28, на юге области 32 тепла.
В Акмолинской области дождь, гроза, на западе, севере, востоке сильный дождь, град, шквал. Ветер северо- западный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20, днем временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, днем 18−23 тепла.
В Актюбинской области днем на севере, западе небольшой дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 9−14, днем на севере, западе области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на юге области 19, днем 24−29, на юге области 32 тепла.
В Алматинской области без осадков. Ветер западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 8−13 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, на севере, западе, в центре области очень сильная жара 41 градус, в горных районах области 23−28 тепла.
В Атырауской области ночью на северо-западе дождь, гроза, днем дождь, гроза, на северо-западе области временами сильный дождь, шквал. Ветер западный, юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, днем 25−30 тепла.
В Восточно-Казахстанской области днем на западе, севере, в центре дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 9−14, днем на западе, севере, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 15, днем 25−30, на севере, востоке области 20 тепла.
В Жамбылской области без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, в горных районах области 17 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, в горных районах области 31 тепла.
В Жетысуской области днем в горных районах дождь, гроза. Ветер западный 9−14, днем на севере, востоке области порывы 15−20, временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, в центре, горных районах области 11 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов, на юге области очень сильная жара 40 градусов, в горных районах области 27 тепла.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе, севере дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области град, шквал. Ветер северо-западный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 21 тепла, днем 23−28, на юге области 31 тепла.
В Карагандинской области ночью на западе, севере, востоке дождь, гроза, днем на севере, востоке области небольшой дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 9−14, ночью на западе, севере области, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 21 тепла, днем 21−26, на севере области 18, на юге области 30 тепла.
В Костанайской области ночью дождь, гроза, на востоке сильный дождь, днем на севере, востоке области дождь, гроза, град. Ветер восточный с переходом на западный 9−14, днем на севере, востоке области 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 18, днем 20−25, на юге области 28 тепла.
В Кызылординской области без осадков. Ночью и утром в центре, на востоке области пыльная буря. Ветер северо-западный 9−14, ночью и утром в центре, на востоке области 15−20, временами порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 30−35 тепла.
В Мангистауской области днем на западе, востоке, в центре дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный 9−14, днем на востоке, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, днем 31−36, на западе области 28 тепла.
В Павлодарской области ночью на юге, западе дождь, гроза, днем дождь, гроза, на юге, западе, севере области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный 9−14, ночью на юге, западе области порывы 15- 20, днем порывы 15−20, на юге, западе, севере области временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, днем 22−27, на севере области 17 тепла.
В Северо-Казахстанской области дождь, гроза, на юге сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный 9−14, на западе, севере, юге области 15−20 м/с, на юге области порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 18−23 тепла.
В Туркестанской области без осадков. Ветер юго-западный 8−13, на севере, западе области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 21−26, в горных районах области 18 тепла, днем сильная жара 35−40 градусов, в горных районах области 32 тепла.
В Улытауской области ночью на севере, востоке, в центре дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный 9−14, на севере, востоке, в центре области порывы 15−20, ночью временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, днем 25−30, на севере области 22 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза, утром и днем сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный 9−14, порывы 15−20, утром и днем временами 25 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем 20−22 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 21−23 тепла, днем сильная жара 35−37 градусов.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 22−24, днем 37−39 тепла.