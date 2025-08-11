Какой будет погода в Казахстане 12 августа

АЛМАТЫ, 11 авг — Sputnik. Под влиянием отрога антициклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе, севере страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере, в центре — туман, днем на юге страны пыльная буря.