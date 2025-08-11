Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 11 августа 2025 года: главные события

Подборка последних новостей к вечеру 11 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 11 августа — в проекте Новости Mail.

Дональд Трамп заявил, что приедет в Россию

Источник: Reuters

«В пятницу я еду в Россию. Я собираюсь увидеться с Путиным» — заявил американский президент. Вскоре американские СМИ объяснили, что Дональд Трамп оговорился и никаких изменений места встречи не произойдет.

Опубликован проект мирного договора Армении и Азербайджана

Источник: Reuters

Стороны договорились отказаться от территориальных претензий друг к другу и условились не предпринимать никаких силовых действий, направленных на подрыв территориальной целостности одной из стран.

ВС России освободили Луначарское в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Бойцы «Центра» взяли под контроль населенный пункт Луначарское в ДНР, говорится в сообщении Минобороны России.

Добывавшая в России нефть Petroneft будет ликвидирована

Источник: РИА "Новости"

Акционеры ирландской PetroNeft Resources plc., ранее добывавшей нефть в Томской области, приняли решение о ликвидации компании.

Задержан заммэра Салехарда Николай Токарчук

Источник: Тюменская областная дума

Уточняется, что спецоперация прошла в аэропорту с привлечением бойцов СОБР Росгвардии. Как сообщили в СК, заместителю главы Салехарда предъявили обвинение в мошенничестве на 3 млн. рублей.

«Красное и белое» приостановило продажу крепкого алкоголя в Кузбассе

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, срок лицензии на соответствующие продажи истек. Сейчас сеть имеет право продавать только легкий алкоголь.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше