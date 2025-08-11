Последние новости к вечеру 11 августа 2025 года: главные события

Дональд Трамп заявил, что приедет в Россию
«В пятницу я еду в Россию. Я собираюсь увидеться с Путиным» — заявил американский президент. Вскоре американские СМИ объяснили, что Дональд Трамп оговорился и никаких изменений места встречи не произойдет.
Опубликован проект мирного договора Армении и Азербайджана
Стороны договорились отказаться от территориальных претензий друг к другу и условились не предпринимать никаких силовых действий, направленных на подрыв территориальной целостности одной из стран.
ВС России освободили Луначарское в ДНР
Бойцы «Центра» взяли под контроль населенный пункт Луначарское в ДНР, говорится в сообщении Минобороны России.
Добывавшая в России нефть Petroneft будет ликвидирована
Акционеры ирландской PetroNeft Resources plc., ранее добывавшей нефть в Томской области, приняли решение о ликвидации компании.
Задержан заммэра Салехарда Николай Токарчук
Уточняется, что спецоперация прошла в аэропорту с привлечением бойцов СОБР Росгвардии. Как сообщили в СК, заместителю главы Салехарда предъявили обвинение в мошенничестве на 3 млн. рублей.
«Красное и белое» приостановило продажу крепкого алкоголя в Кузбассе
Как сообщается, срок лицензии на соответствующие продажи истек. Сейчас сеть имеет право продавать только легкий алкоголь.