Между Севастополем и Астраханью запустили автобусный маршрут

Запущен новый межрегиональный автобусный маршрут «Севастополь — Астрахань», сообщает пресс-служба правительства Крыма.

Из Севастополя автобус выезжает в 15:45 через день, прибывает в Астрахань в 13:00 следующего дня. В обратный путь отправление в 12:00 через день, прибытие — в 07:50 на следующий день. Маршрут пролегает через Севастополь, Симферополь, Феодосия, Керчь, Краснодар, Элиста, поселок Яшкуль, Астрахань.

В пресс-службе также напомнили, что автобус курсирует и между Симферополем и Скадовском Херсонской области. Он отправляется из крымской столицы ежедневно в 16:10, прибывает в Скадовск в 21:10. В обратном направлении отправление в 09:00, прибытие в 14:00. Маршрут предусматривает промежуточные остановки в Джанкое, Красноперекопске, Армянске и Каланчаке.