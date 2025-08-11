Между Севастополем и Астраханью запустили автобусный маршрут

В пресс-службе также напомнили, что автобус курсирует и между Симферополем и Скадовском Херсонской области. Он отправляется из крымской столицы ежедневно в 16:10, прибывает в Скадовск в 21:10. В обратном направлении отправление в 09:00, прибытие в 14:00. Маршрут предусматривает промежуточные остановки в Джанкое, Красноперекопске, Армянске и Каланчаке.