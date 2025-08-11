Новые лекарства от диабета на 76% повышают риск развития оптической нейропатии

«Проведенный нами анализ свидетельствует о том, что у пациентов с диабетом второго типа, у которых в прошлом не было болезней глаза или сетчатки, значительно чаще развивается одна из форм ишемической оптической нейропатии и некоторых других болезней глаз при приеме семаглутида или тирзепатида. Это подчеркивает важность особенно тщательного мониторинга развития данных заболеваний среди этой группы больных», — говорится в одной из публикаций.