Антикварный атлас выставили на продажу в Ростове за 3,1 млн рублей

Продавец отметил, что Иоганн Баптист Гоманн родился в 1664 году. Позже в Нюрнберге он основал одно из ведущих картографических издательств Германии XVIII века. Речь идет о главном картографе Священной Римской Империи. После его смерти дело продолжили наследники, выпускавшие карты под маркой «Наследники Гоманна» до 1848 года.