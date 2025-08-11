Ричмонд
Антикварный атлас выставили на продажу в Ростове за 3,1 млн рублей

Экземпляр «Большого атласа всего мира» 1716 года продают в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Антикварный атлас мира выставили на продажу в Ростове-на-Дону за 3,1 млн рублей. Предложение было опубликовано на сайте с бесплатными объявлениями.

Редкий экземпляр «Большого атласа всего мира» 1716 года, в котором представлено 126 карт, продает частное лицо. По словам владельца, раритет с кожаным переплетом размером 49×37,5 см был создан известным немецким картографом Иоганном Баптистом Гоманном.

Продавец отметил, что Иоганн Баптист Гоманн родился в 1664 году. Позже в Нюрнберге он основал одно из ведущих картографических издательств Германии XVIII века. Речь идет о главном картографе Священной Римской Империи. После его смерти дело продолжили наследники, выпускавшие карты под маркой «Наследники Гоманна» до 1848 года.

Добавим, объявление было опубликовано в июле 2025 года и за месяц набрало 491 просмотр, в том числе пять просмотров сегодня, 11 августа.

