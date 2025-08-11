Найдены следы древнейшей «пандемийной» чумы в останках древних овец из Аркаима

«Если бы мы не знали, что эти обрывки ДНК были извлечены из костей овец, мы бы подумали, что речь идет об очередной жертве чумы из числа древних жителей Урала, настолько схожими были эти древние геномы. Это указывает на то, что и люди, и их овцы заражались чумой из одного и того же резервуара этих микробов. Пока не понятно, в какую сторону передавалась инфекция, однако мы надеемся, что археологические и сравнительные исследования дадут ответ на этот вопрос», — подытожила профессор Вариннер.