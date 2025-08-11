Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 12 августа 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключения водоснабжения:
— Шенкурская, 5 — с 09:30 до 18:00;
— 250-летия Челябинска, 25, 25-А; Салавата Юлаева, 23, 23-А, 23-Б, 25, 25-Б, 27 — с 09:30 до 20:00.
Отключение электроэнергии:
— Каслинская, 19-А, 21-А, 23-А, 23-Б, 23-В, 25-Б — с 08:00 до 18:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Островского, 63−81; Маяковского, 33−39; Жуковского, 32−47; Достоевского, 9−35; Полярная, 42−77; Серафимовича, 11−15; Тепличная, 6, 18; Неглинная, 75; Северо-Крымская, 68 — с 08:00 до 17:00;
— Городок 11-А, 1−39, 68, 80, 110; Пионерская, 7-А — с 08:00 до 17:00;
— Свердловский тракт, 4-Л, 4-И; Индивидуальная 2-я, 12−58 — с 08:00 до 17:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Чайкиной, 17 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Суркова, 5, 5-А, 7, 11, 17; Ереванская, 10 — с 08:00 до 18:00;
— Гончаренко, 2−14; Станиславского, 1−16; Баталова, 1−35; Многостаночников, 3−19; Плодоягодная, 6−23; Литовская, 28; Дзержинского, 64, 66, 68, 74, 70; Гюго, 19, 26, 27, 28, 31 — с 08:00 до 18:00;
— ч/с: Барановичская, 29−44; Стахановцев, 25−60; Маршальская, 14−31; Бобруйская, 15−44 — с 08:00 до 18:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Хлебозаводская, 5, 7, 20, 23, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 38, 42; Краснодонская, 1, 1-А, 4, 6, 7, 8 — с 10:00 до 18:00.
Отключение газоснабжения:
— Жукова, 51; Липецкая, 24; Дегтярева, 89-А — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Сулимова, 75-В — с 09:00 до 15:00;
— Челябинская, 5, 9, 11, 12, 13, 13-А, 15, 15-А, 17, 18, 19, 20, 20-А, 20-Б, 20-В, 21, 22, 22-А, 23/1, 23, 25, 24, 24-А, 24-Б, 26-А, 28, 28-А, 30, 30-А, 32, 34, 36, 38, 38-А, 39, 42, 52, 53, 54; Геологов, 3, 3-А, 5, 5-А, 7, 7-А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 24, 24-А, 26, 28, 32; Заводская, 1, 3, 5; Плановая, 1, 3; Ключевая, 7, 8-А, 10, 12, 14; Односторонняя, 2; Пугачева, 59, 61; Громова, 3, 3-А, 3-Б, 5, 5-А, 7, 9, 9-А, 13, 13-А, 15; Горная, 2-Б, 3-А; Октябрьская, 2, 2-А, 17, 17-А, 17-Б, 19, 21, 22; Кирова, 1, 3, 4, 6; Советская, 26, 28, 31, 33-А; Станционная, 3-А, 20, 22; ч/с: Полевая; Малая; Рабочая; Заводская; Плановая; Горная; Громова; Северная; Чапаева — с 09:00 до 22:00.
Отключение газоснабжения:
— Заслонова, 3 (подъезды 1, 2), 4 (подъезды 1, 2), 5 (подъезды 1, 2) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Иртышская, 3−34; Карпинского, 47−72-А; Пятигорская, 40−62; Архангельская, 1−12; Связи, 12−26; Садоводческая, 1−14; Камышовая, 13−66; Плужная — с 09:00 до 18:00;
— ч/с: Силикатная, 2−96 с 08:00 до 17:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— 1-й Пятилетки, 15 — с 09:00 до 19:00;
— ч/с: пер. Поршневой; пер. Магистральный; Катерная; Фабрично-Заводская — с 09:00 до 19:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Танкистов, 122−134 (чет.); Катерная, 67−90; Фабрично-заводская, 36−69; Транзитная, 1−24; пер-ки Катерные 1-й, 2-й; пер. Поршневой; пер. Магистральный, 18, 20 — с 08:00 до 18:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Смирных, 9-А (подъезд 4), 11 (подъезды 1−4), 13 (подъезды 1−3) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Соловьиная, 1, 2,5, 6-А, 8, 12, 20, 163; Раздольная, 1; Татищева, 50 — с 08:00 до 17:00;
— Труда, 195, 197 — с 08:00 до 18:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
Во вторник, 12 августа, с 9:00 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чайковского.
Будьте внимательны и осторожны!