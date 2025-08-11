Ричмонд
В Самаре снесли незаконные торговые ряды на улице Солнечная

11 августа прошло оперативное совещание правительства Самарской области.

11 августа прошло оперативное совещание правительства Самарской области. В ходе встречи сообщили о сносе незаконных торговых рядов на улице Солнечная.

Ранее арбитражный суд признал эти торговые точки незаконными. Местные жители жаловались в Центр управления регионом из-за лотков с овощами и фруктами, размещённых у проезжей части.

Павильоны были закрыты по итогам проверки.

Ранее мы писали, что в Самаре в рамках КРТ планируется расселение 43 жилых здания, расположенных на проспекте Кирова, улицах Победы, Краснодонской, Вольской, а также в переулке Юрия Павлова.

