В Самаре снесли незаконные торговые ряды на улице Солнечная

11 августа прошло оперативное совещание правительства Самарской области. В ходе встречи сообщили о сносе незаконных торговых рядов на улице Солнечная.
Ранее арбитражный суд признал эти торговые точки незаконными. Местные жители жаловались в Центр управления регионом из-за лотков с овощами и фруктами, размещённых у проезжей части.
Павильоны были закрыты по итогам проверки.
Ранее мы писали, что в Самаре в рамках КРТ планируется расселение 43 жилых здания, расположенных на проспекте Кирова, улицах Победы, Краснодонской, Вольской, а также в переулке Юрия Павлова.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.