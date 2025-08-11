Ричмонд
В Госдуму внесли проект о приоритетном приеме детей россиян в детские сады

В ГД внесли проект о приоритетном зачислении российских детей в детские сады.

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в ГД законопроект, которым предлагается предоставить российским детям приоритет перед иностранными гражданами при приеме в детские сады, документ доступен в думской электронной базе.

«Законопроектом предлагается установить приоритетный порядок для граждан Российской Федерации при приеме или переводе на обучение по образовательным программам дошкольного образования», — сказано в пояснительной записке.

Авторы инициативы подчеркивают, что в 2024 году в отдельных регионах РФ количество детей-иностранцев в детских садах и школах доходило до 30−40%. Они добавляют, что большинство прибывающих в Россию семей мигрантов являются многодетными, что дает им право первоочередного зачисления. Однако такая ситуация приводит к тому, что русские семьи, у которых один или два ребенка, могут сталкиваться с ограничениями в вопросах приема их детей в ближайший к месту жительства детский сад.

Как отмечается в документе, обоснование приоритетного зачисления российских детей в дошкольные учреждения основано на необходимости защиты прав граждан, укреплении национальной идентичности, социальной справедливости и эффективности использования образовательных ресурсов.

По мнению инициаторов законопроекта, такой подход обеспечит баланс между правами граждан РФ и иностранцев или лиц без гражданства, при этом подчеркивая приоритет интересов граждан России.

