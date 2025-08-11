В Госдуму внесли проект о приоритетном приеме детей россиян в детские сады

Авторы инициативы подчеркивают, что в 2024 году в отдельных регионах РФ количество детей-иностранцев в детских садах и школах доходило до 30−40%. Они добавляют, что большинство прибывающих в Россию семей мигрантов являются многодетными, что дает им право первоочередного зачисления. Однако такая ситуация приводит к тому, что русские семьи, у которых один или два ребенка, могут сталкиваться с ограничениями в вопросах приема их детей в ближайший к месту жительства детский сад.