Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 14 годам за терроризм и шпионаж

Южный окружной военный суд приговорил 30-летнего мужчину к 14 годам лишения свободы за участие в террористической организации и сотрудничество с иностранным государством. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.
В 2022 году мужчина через интернет вступил в запрещенную в России террористическую организацию. Он связался с ее представителем и согласился участвовать в терактах и диверсиях против безопасности РФ.
Но деятельность подозреваемого пресекли сотрудники УФСБ по Ростовской области. Суд назначил наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме.
