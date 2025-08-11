Ричмонд
Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 14 годам за терроризм и шпионаж

В Ростовской области вынесен приговор за терроризм и шпионаж в пользу иностранного государства.

Источник: Комсомольская правда

Южный окружной военный суд приговорил 30-летнего мужчину к 14 годам лишения свободы за участие в террористической организации и сотрудничество с иностранным государством. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

В 2022 году мужчина через интернет вступил в запрещенную в России террористическую организацию. Он связался с ее представителем и согласился участвовать в терактах и диверсиях против безопасности РФ.

Но деятельность подозреваемого пресекли сотрудники УФСБ по Ростовской области. Суд назначил наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме.

