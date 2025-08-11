Ричмонд
Дождались: «Белавиа» запускает чартеры во Вьетнам

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Авиакомпания «Белавиа» с 12 октября запускает чартерную программу во Вьетнам, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Источник: Getty Images

Перелеты будут выполняться из Минска на остров Фукуок — один из самых известных курортов страны. Он находится в Сиамском заливе рядом с Камбоджей. Остров знаменит красивыми пляжами, коралловыми рифами, живописными рыбацкими деревнями, водопадами и фермами по выращиванию жемчуга.

«Белавиа» планирует выполнять рейсы один раз в 10−11 дней. Для этого будет задействован дальнемагистральный Airbus A330−200, который недавно появился в авиапарке перевозчика. Подробности по турам следует уточнять у консолидатора направления.

компании «Аэробелсервис»

Недавно «Белавиа» объявила о запуске рейсов по маршруту Минск — Санья. Этот город находится на китайском острове Хайнань. Полетная программа стартует с 8 октября.

Напомним, в июне 2025-го в «Белавиа» появился первый самолет, который может выполнять дальние перелеты — Airbus A330−200. Пока у компании есть только один лайнер, ожидается, что до конца года поступят еще два.