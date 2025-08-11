Беглов запретил мигрантам работать курьерами в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об ограничении привлечения иностранцев к работе курьерами, сообщило управление информации правительства Петербурга.
«Решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь — для молодежи и студентов», — подчеркнули власти.
Правительство считает, что мера не окажет влияния на рынок доставки, так как по статистике в этой сфере было занято не так много иностранцев.
Работодателям дали трехмесячный переходный период для «корректировки кадровой политики».
До этого мигрантам в Петербурге запретили работать в такси до конца текущего года.
Подобные ограничения вводят и в других регионах. Например, жесткие запреты ввели в Крыму: по словам главы региона Сергея Аксенова, иностранцам разрешено трудиться только в двух сферах: строительство и туризм. Под запрет попало более 80 сфер деятельности.