Беглов запретил мигрантам работать курьерами в Петербурге

Следом за запретом на работу в такси в Петербурге иностранцам запрещают работать курьерами. Так власти хотят создать больше рабочих мест для россиян и повысить качество и безопасность услуг.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об ограничении привлечения иностранцев к работе курьерами, сообщило управление информации правительства Петербурга.

«Решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь — для молодежи и студентов», — подчеркнули власти.

Правительство считает, что мера не окажет влияния на рынок доставки, так как по статистике в этой сфере было занято не так много иностранцев.

Работодателям дали трехмесячный переходный период для «корректировки кадровой политики».

До этого мигрантам в Петербурге запретили работать в такси до конца текущего года.

Подобные ограничения вводят и в других регионах. Например, жесткие запреты ввели в Крыму: по словам главы региона Сергея Аксенова, иностранцам разрешено трудиться только в двух сферах: строительство и туризм. Под запрет попало более 80 сфер деятельности.

