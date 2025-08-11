Американский блогер Тофуриус Крейн поделился впечатлениями о Ростове

Американский блогер Тофуриус Крейн опубликовал видео с прогулки по Театральной площади в Ростове-на-Дону, сопроводив его русскими субтитрами для своей аудитории. В ролике он опроверг стереотипы о России.
— От Москвы до Ростова около 12 часов на машине. Посмотрите вокруг: ни лагерей для бездомных, ни мусора. Все чисто, красиво, люди чувствуют себя в безопасности. Мне часто пишут: «Выйдите за пределы Москвы и Петербурга, увидите то же, что и в США». Но это дезинформация и пропаганда западных правительств, — заявил Крейн.
Блогер подчеркнул, что реальная картина в российских городах сильно отличается от негативного образа, который создается в западных СМИ.
