Американский блогер Тофуриус Крейн поделился впечатлениями о Ростове

— От Москвы до Ростова около 12 часов на машине. Посмотрите вокруг: ни лагерей для бездомных, ни мусора. Все чисто, красиво, люди чувствуют себя в безопасности. Мне часто пишут: «Выйдите за пределы Москвы и Петербурга, увидите то же, что и в США». Но это дезинформация и пропаганда западных правительств, — заявил Крейн.