Нарушения в охране прав недееспособного мужчины выявила прокуратура Быховского района

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Быховского района по итогам проверки помогла защитить права недееспособного мужчины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.
В ходе проверки изучена деятельность районного координационного совета по вопросам опеки и попечительства над совершеннолетними лицами, эффективность защиты личных неимущественных и имущественных прав граждан, которые признаны судом недееспособными и ограниченно дееспособными.
Установлено, что заинтересованные органы не во всех случаях принимали надлежащие меры по охране имущественных прав недееспособных граждан.
В частности, у местного жителя, признанного решением суда Октябрьского района Могилева в 2014 году недееспособным из-за психического заболевания, в Быховском районе есть недвижимое имущество. Вместе с тем по законодательству при выявлении человека, нуждающегося в опеке (попечительстве), органы опеки и попечительства обязаны выяснить, есть ли у него имущество и принять меры к охране имущественных прав этого человека и сохранности имущества.
Однако на протяжении 10 лет не принимались должные меры по подбору кандидата в опекуны над имуществом недееспособного. Такие упущения создавали препятствия для помещения мужчины в специализированный пансионат.
Как пояснили в прокуратуре, на основании путевки для поселения совершеннолетних подопечных на постоянное проживание в профильные социальные пансионаты (отделения) орган опеки и попечительства в течение одного месяца принимает решение об освобождении ранее назначенного опекуна (попечителя) от исполнения им опекунских (попечительских) обязанностей и при необходимости — о назначении опекуна над имуществом.
По результатам проверки прокуратура Быховского района внесла представление в адрес председателя райисполкома, потребовав устранить нарушения законодательства при осуществлении функций по опеке и попечительству.
Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования над недвижимым имуществом местного жителя назначен опекун, недееспособный мужчина помещен в социальный пансионат. -0-