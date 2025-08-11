Нарушения в охране прав недееспособного мужчины выявила прокуратура Быховского района

В частности, у местного жителя, признанного решением суда Октябрьского района Могилева в 2014 году недееспособным из-за психического заболевания, в Быховском районе есть недвижимое имущество. Вместе с тем по законодательству при выявлении человека, нуждающегося в опеке (попечительстве), органы опеки и попечительства обязаны выяснить, есть ли у него имущество и принять меры к охране имущественных прав этого человека и сохранности имущества.