Нарушения в охране прав недееспособного мужчины выявила прокуратура Быховского района

В ходе проверки изучена деятельность районного координационного совета по вопросам опеки и попечительства над совершеннолетними лицами, эффективность защиты личных неимущественных и имущественных прав граждан, которые признаны судом недееспособными и ограниченно дееспособными.

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Быховского района по итогам проверки помогла защитить права недееспособного мужчины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

Установлено, что заинтересованные органы не во всех случаях принимали надлежащие меры по охране имущественных прав недееспособных граждан.

В частности, у местного жителя, признанного решением суда Октябрьского района Могилева в 2014 году недееспособным из-за психического заболевания, в Быховском районе есть недвижимое имущество. Вместе с тем по законодательству при выявлении человека, нуждающегося в опеке (попечительстве), органы опеки и попечительства обязаны выяснить, есть ли у него имущество и принять меры к охране имущественных прав этого человека и сохранности имущества.

Однако на протяжении 10 лет не принимались должные меры по подбору кандидата в опекуны над имуществом недееспособного. Такие упущения создавали препятствия для помещения мужчины в специализированный пансионат.

Как пояснили в прокуратуре, на основании путевки для поселения совершеннолетних подопечных на постоянное проживание в профильные социальные пансионаты (отделения) орган опеки и попечительства в течение одного месяца принимает решение об освобождении ранее назначенного опекуна (попечителя) от исполнения им опекунских (попечительских) обязанностей и при необходимости — о назначении опекуна над имуществом.

По результатам проверки прокуратура Быховского района внесла представление в адрес председателя райисполкома, потребовав устранить нарушения законодательства при осуществлении функций по опеке и попечительству.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования над недвижимым имуществом местного жителя назначен опекун, недееспособный мужчина помещен в социальный пансионат. -0-