В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга добавили сферу курьерской доставки в перечень видов деятельности, к которой работодателям города в 2025 году нельзя привлекать иностранных граждан, работающих на основании патентов, сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.
«К уже действующему ограничению в сфере такси добавлены виды деятельности, связанные с курьерской доставкой: деятельность курьерская (ОКВЭД 53.20.3), деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта (ОКВЭД 53.20.31), деятельность по доставке еды на дом (ОКВЭД 53.20.32), деятельность курьерская прочая (ОКВЭД 53.20.39)», — говорится в сообщении.
Как поясняют городские власти, это решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь — для молодежи и студентов.
Отмечается, что по статистике иностранные курьеры составляют «незначительную долю» от общего числа занятых в этой сфере, поэтому ограничения на их прием не повлияют на стабильность рынка доставки.
«Для адаптации бизнеса к новым требованиям установлен трёхмесячный переходный период для корректировки кадровой политики в соответствии с новыми требованиями», — добавили в правительстве Петербурга.
Городские власти в конце июля сообщали об аналогичном запрете на прием в 2025 году мигрантов на работу таксистами.