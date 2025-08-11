Врачей из Калининграда приговорили к 9 и 9,5 года колонии за убийство младенца

Московский областной суд второй раз пересмотрел приговор по резонансному делу об убийстве недоношенного младенца в калининградском роддоме. Подсудимым врачам Белой и Сушкевич огласили то же наказание, что и три года назад, — 18,5 года колонии на двоих. Им зачтут время содержания под стражей и домашним арестом. Сторона защиты назвала приговор незаконным и заявила о планах его обжаловать — адвокаты намерены «снова и снова проходить путь до Президиума Верховного суда».