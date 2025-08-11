В ИТМО создали новый метод подсчета клеток на снимках микроводорослей

«При больших концентрациях клеток на анализ одного образца уходит до 30 минут, а за день обычно нужно обработать больше 10 образцов! Все это время лаборант сидит за микроскопом, неотрывно и поэтапно работает с секторами счетной камеры, из-за чего нередко снижается его концентрация и возникают ошибки. Единственный способ сделать этот процесс более быстрым, точным и дешевым — использовать инструменты для его автоматизации», — приводятся слова Морщинина.